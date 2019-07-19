Ufficiale: il portiere Ghidotti della Fiorentina passa alla Pergolettese a titolo temporaneo
ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo fino alla stagione sportiva 2019/2020 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Simone Ghidotti alla Unione Sportiva Pergolettese 19...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 10:58
ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo fino alla stagione sportiva 2019/2020 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Simone Ghidotti alla Unione Sportiva Pergolettese 1932.