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Ufficiale: il portiere Ghidotti della Fiorentina passa alla Pergolettese a titolo temporaneo

ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo fino alla stagione sportiva 2019/2020 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Simone Ghidotti alla Unione Sportiva Pergolettese 19...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 10:58
Ufficiale: il portiere Ghidotti della Fiorentina passa alla Pergolettese a titolo temporaneo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ghidotti
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ghidotti
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ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo fino alla stagione sportiva 2019/2020 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Simone Ghidotti alla Unione Sportiva Pergolettese 1932.

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