Notizie Ghidotti Fiorentina

Sky Sport, Ghidotti saluta la Fiorentina: è fatta con il Como. L'annuncio nella prossime ore
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28 luglio 2021 12:54
Pulgar è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo il test di ieri. Il comunicato
01 settembre 2020 15:51
Pulgar positivo al Covid-19. Non è l'unico viola. Il comunicato della Fiorentina
23 agosto 2020 14:28
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19 luglio 2019 10:58
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