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Notizie Ghidotti Fiorentina

Sky Sport, Ghidotti saluta la Fiorentina: è fatta con il Como. L'annuncio nella prossime ore

17 luglio 2022 14:41

Ds Gubbio: "Sinergia con la Fiorentina prosegue. Ghidotti e Spalluto pronti per i grandi"

28 luglio 2021 12:54

Pulgar è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo il test di ieri. Il comunicato

01 settembre 2020 15:51

Pulgar positivo al Covid-19. Non è l'unico viola. Il comunicato della Fiorentina

23 agosto 2020 14:28

Ufficiale: il portiere Ghidotti della Fiorentina passa alla Pergolettese a titolo temporaneo

19 luglio 2019 10:58

E' della Fiorentina la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Meli e Ghidotti decisivi, Vlahovic..

06 febbraio 2019 16:29

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