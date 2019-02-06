E' della Fiorentina la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Meli e Ghidotti decisivi, Vlahovic..

Alla Pinetina di Milano è la Fiorentina ad aggiudicarsi l'andata della semifinale di Coppa Italia Primavera. A decidere l'incontro è la rete di Meli nel primo tempo che dalla sinistra raccoglie il cross di Maganjic..

Al Breda di Sesto S.Giovanni è la Fiorentina ad aggiudicarsi l'andata della semifinale di Coppa Italia Primavera. A decidere l'incontro è la rete di Meli nel primo tempo che dalla sinistra raccoglie il cross di Maganjic e spara a fil di palo. La squadra di Bigica si rende più volte pericolosa durante l'arco di tutti i 90' minuti con occasioni nitide e ben strutturate. Spreca molto Vlahovic, che comunque si rende protagonista di una partita generosa sotto il profilo della gestione della palla. Oltre a Meli, l'uomo partita è Ghidotti che salva più volte la Fiorentina con parate eccellenti.

L'ultima occasione del match è però dei neroazzurri che si vedono negare la gioia del pareggio in extremis dal palo.

A Firenze sarà necessaria un'altra super prova dei viola, chiamati a sorpassare la bestia nera Inter e a raggiungere la finale insieme alla vincente tra Atalanta e Torino.