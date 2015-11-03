Labaro Viola

Notizie Meli Fiorentina

Ufficiale, Meli e Marozzi passano in prestito al Ravenna in C. Il comunicato

06 settembre 2020 13:46

UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF

01 agosto 2019 22:11

Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.."

23 febbraio 2019 22:50

E' della Fiorentina la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Meli e Ghidotti decisivi, Vlahovic..

06 febbraio 2019 16:29

La Fiorentina termina in vantaggio i primi 45' di gara. Partita equilibrata, Meli decisivo..

06 febbraio 2019 15:23

Meli: "Sono alla Fiorentina da 11 anni, sogno di diventare come Antognoni"

15 dicembre 2018 15:57

Primavera che colpo! I viola vincono a Roma 1-2, volando al secondo posto. Tabellino e marcatori

23 novembre 2018 17:57

La Fiorentina primavera vince e trionfa contro l'Inter. A segno Hanuljak e Meli

20 ottobre 2018 15:37

(VIDEO): Primavera, i gol della vittoria della Fiorentina 4-0 sul Chievo Verona

17 settembre 2018 20:04

Top e Flop: scintillante Montiel, bomber Vlahovic. Meli un diesel. Male Thereau

20 luglio 2018 18:54

Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori

15 luglio 2018 10:00

Viola non fare lo stesso errore! Quanti giovani hai perso. Da Piccini, a Militari fino a Mancini

25 maggio 2018 14:59

Primavera, basta Meli: 1-0 al Verona e terzo posto in classifica. Bigica adesso può gioire...

03 febbraio 2018 16:46

Che fare con Ianis Hagi? Cessione in prestito o permanenza a Firenze sulle orme di Federico Chiesa?

12 agosto 2017 11:58

Pioli: "Sarà Sportiello il titolare, su Kalinic vicenda strana. È Meli il giovane più forte, Rebic invece..."

15 luglio 2017 20:49

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