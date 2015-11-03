Notizie Meli Fiorentina

Ufficiale, Meli e Marozzi passano in prestito al Ravenna in C. Il comunicato
06 settembre 2020 13:46
UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF
01 agosto 2019 22:11
Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.."
23 febbraio 2019 22:50
E' della Fiorentina la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Meli e Ghidotti decisivi, Vlahovic..
06 febbraio 2019 16:29
La Fiorentina termina in vantaggio i primi 45' di gara. Partita equilibrata, Meli decisivo..
06 febbraio 2019 15:23
Meli: "Sono alla Fiorentina da 11 anni, sogno di diventare come Antognoni"
15 dicembre 2018 15:57
Primavera che colpo! I viola vincono a Roma 1-2, volando al secondo posto. Tabellino e marcatori
23 novembre 2018 17:57
La Fiorentina primavera vince e trionfa contro l'Inter. A segno Hanuljak e Meli
20 ottobre 2018 15:37
(VIDEO): Primavera, i gol della vittoria della Fiorentina 4-0 sul Chievo Verona
17 settembre 2018 20:04
Top e Flop: scintillante Montiel, bomber Vlahovic. Meli un diesel. Male Thereau
20 luglio 2018 18:54
Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori
15 luglio 2018 10:00
Viola non fare lo stesso errore! Quanti giovani hai perso. Da Piccini, a Militari fino a Mancini
25 maggio 2018 14:59
Primavera, basta Meli: 1-0 al Verona e terzo posto in classifica. Bigica adesso può gioire...
03 febbraio 2018 16:46
Che fare con Ianis Hagi? Cessione in prestito o permanenza a Firenze sulle orme di Federico Chiesa?
12 agosto 2017 11:58
Pioli: "Sarà Sportiello il titolare, su Kalinic vicenda strana. È Meli il giovane più forte, Rebic invece..."
15 luglio 2017 20:49
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