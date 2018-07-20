Top e Flop: scintillante Montiel, bomber Vlahovic. Meli un diesel. Male Thereau

La Fiorentina, nella quarta amichevole stagionale disputata nel ritiro di Moena, supera in scioltezza la squadra dilettantistica della Real Vicenza.TOP 3 DEL MATCHMontiel Show impressionante del giova...

La Fiorentina, nella quarta amichevole stagionale disputata nel ritiro di Moena, supera in scioltezza la squadra dilettantistica della Real Vicenza.

TOP 3 DEL MATCH

Montiel Show impressionante del giovane viola. Una partita condita da ottima intensità nonostante il fisico esile, e da delle bellissime giocate. Passaggi perfetti, velocità ottima e anche una ritrovata precisione al momento del tiro. Il ragazzo promette veramente bene.

Vlahovic Grande partita del nove viola. Oltre alle tre reti ha mostrato una tecnica veramente raffinata per essere una punta e non solo, si è mostrato molto partecipe alla manovra e si è sacrificato ,per quanto richiesto, a servizio della squadra.

Meli Partito un po' in sordina, è cresciuto alla grande alla distanza. Si è vista, sopratutto nel finale di primo tempo, l'intesa con il compagno di primavera Riccardo Sottil. Nel secondo tempo è cresciuto ulteriormente e ha realizzato un grande gol di prepotenza fisica.

FLOP

Beloko Non è un vero e proprio flop. Diciamo che dei centrocampisti è quello che si è messo meno in mostra. Meli è cresciuto bene nella partita risultando decisivo in parecchie azioni pericolose, Cristoforo ha fatto dei grandi assist su corner e dato ordine alla squadra. Deve ancora crescere a livello tecnico e tattico, importanti le doti fisiche.

Thereau Entra veramente male, non riesce mai ad essere incisivo in nessuna circostanza e si divora all'82 un gol già fatto. Condizione fisica veramente precaria e giocatore difficile da piazzare per Pantaleo Corvino

Lorenzo Bigiotti