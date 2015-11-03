Notizie Beloko Fiorentina

Ufficiale: Nicky Beloko lascia la Fiorentina. L'ex Primavera è stato riscattato dal Neuchatel Xamax
24 giugno 2021 13:43
Ufficiale: Beloko torna in viola. Chiuso in anticipo il prestito coi belgi del Gent. Il suo futuro..
09 gennaio 2020 14:44
Ufficiale: il centrocampista Beloko è stato ceduto al Gent in prestito con diritto di riscatto
21 agosto 2019 20:30
Montella: "Fare punti allontanerà delusione. Presto daro' chance ai giovani viola. I DV.."
27 aprile 2019 15:16
Ag. Beloko: "Il suo idolo in mezzo al campo è Yaya Tourè, e anche lui è un giocatore fisico…"
20 aprile 2019 15:07
Primavera, Fiorentina qualificata ai quarti. Battuta la Spal 3-1. Ora c'e' la Juve..
19 dicembre 2018 21:51
Baby viola, ecco la lista completa dei convocati per le nazionali
08 ottobre 2018 18:29
Da Sottil a Montiel passando per Beloko. Le pianticelle diventeranno frutti?
26 luglio 2018 09:50
Top e Flop: scintillante Montiel, bomber Vlahovic. Meli un diesel. Male Thereau
20 luglio 2018 18:54
La Nazione, per Beloko caos legale con il Sion? La Fiorentina pare non rischiare niente...
19 giugno 2018 09:42
Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi
18 giugno 2018 23:45
Corvino e tre super colpi per la Primavera. Ecco come la squadra cambia forma
18 giugno 2018 13:45
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