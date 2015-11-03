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Notizie Beloko Fiorentina

Ufficiale: Nicky Beloko lascia la Fiorentina. L'ex Primavera è stato riscattato dal Neuchatel Xamax

24 giugno 2021 13:43

Ufficiale: Beloko torna in viola. Chiuso in anticipo il prestito coi belgi del Gent. Il suo futuro..

09 gennaio 2020 14:44

Ufficiale: il centrocampista Beloko è stato ceduto al Gent in prestito con diritto di riscatto

21 agosto 2019 20:30

Montella: "Fare punti allontanerà delusione. Presto daro' chance ai giovani viola. I DV.."

27 aprile 2019 15:16

Ag. Beloko: "Il suo idolo in mezzo al campo è Yaya Tourè, e anche lui è un giocatore fisico…"

20 aprile 2019 15:07

Primavera, Fiorentina qualificata ai quarti. Battuta la Spal 3-1. Ora c'e' la Juve..

19 dicembre 2018 21:51

Baby viola, ecco la lista completa dei convocati per le nazionali

08 ottobre 2018 18:29

Da Sottil a Montiel passando per Beloko. Le pianticelle diventeranno frutti?

26 luglio 2018 09:50

Top e Flop: scintillante Montiel, bomber Vlahovic. Meli un diesel. Male Thereau

20 luglio 2018 18:54

La Nazione, per Beloko caos legale con il Sion? La Fiorentina pare non rischiare niente...

19 giugno 2018 09:42

Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi

18 giugno 2018 23:45

Corvino e tre super colpi per la Primavera. Ecco come la squadra cambia forma

18 giugno 2018 13:45

Corvino insiste sulle giovani scommesse: Medja Beloko per giugno a parametro zero il prossimo?

26 gennaio 2018 11:24

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