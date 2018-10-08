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Baby viola, ecco la lista completa dei convocati per le nazionali

La Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha mostrato i convocati viola per le rispettive nazionali. Beloko chiamato per la svizzera, Lakti per l'Albania

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 18:29
Baby viola, ecco la lista completa dei convocati per le nazionali - beloko primavera
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Di seguito la lista dei calciatori del settore giovanile convocati dalle rispettive Nazionali:

Renato Simic - Slovenia (Qualificaz. C.E. Under 19)

Medja Beloko - Svizzera (Qualificaz. C.E. Under 19)

Hanuljak - Croazia (Amichevole,Under 19)

Antzuolas - Grecia (Amichevole,Under 19)

Lakti - Albania (Torneo Uefa Under 19)

Brancolini - Amichevole Internazionale (Under 18)

Ponsi - Amichevole Internazionale (Under 18)

A scriverlo è il sito ufficiale della FIorentina

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