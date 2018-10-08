Baby viola, ecco la lista completa dei convocati per le nazionali
La Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha mostrato i convocati viola per le rispettive nazionali. Beloko chiamato per la svizzera, Lakti per l'Albania
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 18:29
Di seguito la lista dei calciatori del settore giovanile convocati dalle rispettive Nazionali:
Renato Simic - Slovenia (Qualificaz. C.E. Under 19)
Medja Beloko - Svizzera (Qualificaz. C.E. Under 19)
Hanuljak - Croazia (Amichevole,Under 19)
Antzuolas - Grecia (Amichevole,Under 19)
Lakti - Albania (Torneo Uefa Under 19)
Brancolini - Amichevole Internazionale (Under 18)
Ponsi - Amichevole Internazionale (Under 18)
A scriverlo è il sito ufficiale della FIorentina