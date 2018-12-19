Primavera, Fiorentina qualificata ai quarti. Battuta la Spal 3-1. Ora c'e' la Juve..
La Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica ha battuto 3-1 agli Ottavi di Finale di Tim Cup contro la Spal, grazie alla doppietta di Beloko ed alla rete di Sottil. I viola affronteranno ai quarti la Ju...
La Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica ha battuto 3-1 agli Ottavi di Finale di Tim Cup contro la Spal, grazie alla doppietta di Beloko ed alla rete di Sottil. I viola affronteranno ai quarti la Juventus (che ha battuto il Genoa per 2-1 ai supplementari) il 23 gennaio, alle ore 14.30, al Gino Bozzi di Firenze.
Ecco il tabellino della gara.
FIORENTINA – Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Pierozzi N.; Beloko, Lakti; Sottil, Koffi, Hanuljak; Longo. All.: Bigica.
SPAL – Fallani; Pessot, Farcas, Salvi, Esposito, Martina, Katuma, Aziz, Chakir, Nikolic, Spina. All.: Cottafava.
RETI – Beloko 24′, 82′, Sottil 38′.
AMMONITI – Martina (S), Koffi, Ferrarini, Ghidotti (F).
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