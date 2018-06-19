La Nazione, per Beloko caos legale con il Sion? La Fiorentina pare non rischiare niente...
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna l'acquisto del giovane Beloko dal Sion classe '00, di nazionalità svizzera, potrebbe finire in tribunale. Il Sion infatti, pare comunicare l'avvenuto...
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna l'acquisto del giovane Beloko dal Sion classe '00, di nazionalità svizzera, potrebbe finire in tribunale. Il Sion infatti, pare comunicare l'avvenuto rinnovo contrattuale per altre due stagioni ed ha già aperto un contenzioso con la FIFA contro Beloko ed il suo agente.
La Fiorentina ha agito nel massimo della correttezza comunicando via fax al club l'interesse per il calciatore. I viola dunque non rischiano niente ma ad ora il transfert non è giunto in sede. Seguiranno sviluppi...