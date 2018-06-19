Labaro Viola

La Nazione, per Beloko caos legale con il Sion? La Fiorentina pare non rischiare niente...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna l'acquisto del giovane Beloko dal Sion classe '00, di nazionalità svizzera, potrebbe finire in tribunale. Il Sion infatti, pare comunicare l'avvenuto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 09:42
La Nazione, per Beloko caos legale con il Sion? La Fiorentina pare non rischiare niente... -
Rassegna Stampa
Beloko
Condividi

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna l'acquisto del giovane Beloko dal Sion classe '00, di nazionalità svizzera, potrebbe finire in tribunale. Il Sion infatti, pare comunicare l'avvenuto rinnovo contrattuale per altre due stagioni ed ha già aperto un contenzioso con la FIFA contro Beloko ed il suo agente.

La Fiorentina ha agito nel massimo della correttezza comunicando via fax al club l'interesse per il calciatore. I viola dunque non rischiano niente ma ad ora il transfert non è giunto in sede. Seguiranno sviluppi...

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok