Corvino insiste sulle giovani scommesse: Medja Beloko per giugno a parametro zero il prossimo?
Il Corsport oggi in edicola afferma che c'è una nuova idea giovane, per la Fiorentina, proveniente dalla Svizzera: si tratta di Nicky Medja Beloko (17), centrocampista del Sion, camerunese ma che gioc...
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2018 11:24
Il Corsport oggi in edicola afferma che c'è una nuova idea giovane, per la Fiorentina, proveniente dalla Svizzera: si tratta di Nicky Medja Beloko (17), centrocampista del Sion, camerunese ma che gioca nell’Under 18 elvetica. Sarà maggiorenne a metà febbraio ed è in scadenza di contratto: può arrivare ora o a giugno. Ennesima scommessa da vincere per il direttore generale viola?