Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi

Meret se ne va al Napoli. Alta l'offerta di 25 milioni più bonus che ha convinto l'Udinese a cedere il giocatore. Meret ovviamente ha accettato il club partenopeo che ha gli ha promesso di poter esser...

Meret se ne va al Napoli. Alta l'offerta di 25 milioni più bonus che ha convinto l'Udinese a cedere il giocatore. Meret ovviamente ha accettato il club partenopeo che ha gli ha promesso di poter essere il titolare del presente e del futuro della squadra azzurra. La Fiorentina che era stata vicina al giocatore e che lo vedeva come un obbiettivo primario è stata dunque beffata.

Per il centrocampo si punta invece fortemente su Grassi. La Spal farà fatica a riscattare il giocatore visto il grosso ingaggio. La Fiorentina è pronta ad inserirsi per prendere la sua alternativa di spessore a Benassi e Veretout.

Nel frattempo Corvino insiste nel prendere giocatori per la sua primavera. Dopo gli arrivi di Montiel e Koffi è arrivato il terzo minnenial Beloko è infatti un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista che arriva dal Sion è il giocatore più giovane ad avere giocato nel campionato svizzero.

Lorenzo Bigiotti