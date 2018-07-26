Da Sottil a Montiel passando per Beloko. Le pianticelle diventeranno frutti?

Da Sottil a Mintiel passando per Beloko. La Fiorentina guarda in grande con i giovani e spera che le pianticelle diventino bei fruttti..

Valutato durante il ritiro di Moena, Riccardo Sottil quasi certamente entrerà stabilmente in prima squadra al servizio di Mister Pioli. La decisione è stata presa e lo stesso allenatore, ad oggi, ha dato il via libera. Sottil insomma, sarà uno dei quattro attaccanti esterni in rosa. E poi lo spagnolo Tofol Montiel. La vera, grande, rivelazione delle due settimane in Val di Fassa. Esile di fisico, ma con un sinistro fatato. Tutti, ma proprio tutti, ne son rimasti colpiti. Per lui però, sarà necessario un passaggio tra le

mani di Bigica. Soprattutto per dargli il tempo di strutturarsi a livello atletico. È, lo spagnolo, uno dei tanti nati nel 2000 arrivati in questo scorcio d’estate. A Moena, c’era anche Nicky Medja Beloko. Centrocampista di nazionalità Svizzera, con la quale ha già esordito nell'Under minore. Pure lui, inizialmente, andrà in Primavera. E poi Gillekens (difensore belga) e Hanuljak (centrocampista croato) acquistato giusto un paio di giorni fa. Tutti nati nel 2000 e sui

quali i viola sono pronti a scommettere. Per non parlare dei vari Gori (prestato al Foggia così come Ranieri), Cerofolini (girato al Cosenza), Graiciar, Hristov, Brancolini, Meli e compagnia. Corvino, le chiamava «pianticelle». Serve pazienza, e a volte può andar male ma, Chiesa e Bernardeschi insegnano, alla lunga

possono anche regalare frutti

prelibati.

A scriverlo è il Corriere Fiorentino