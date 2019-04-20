Ag. Beloko: "Il suo idolo in mezzo al campo è Yaya Tourè, e anche lui è un giocatore fisico…"

L'agente Davide Jimenez, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del suo assistito Beloko: "Il mister ha visto qualcosa in lui, che ha fatto una grande stagione con la Primavera. Spero Montella gli dar...

L'agente Davide Jimenez, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del suo assistito Beloko: "Il mister ha visto qualcosa in lui, che ha fatto una grande stagione con la Primavera. Spero Montella gli darà la fiducia per dimostrare che può essere un giocatore importante per la Fiorentina. Può attaccare, può difendere, è un bisonte in mezzo al campo. Ha generosità e lavoro, per me era una sorpresa non vederlo aggregato alla prima squadra, che secondo me aveva bisogno di un giocatore così. Se è già pronto per i grandi? Ha 19 anni, è chiaro che deve migliorare e crescere ma credo sia il più pronto tra i ragazzi giovano della Primavera. Lui è tranquillo, è chiaro che ha fame, ci tiene giocare per una società così importante come la Fiorentina. A chi possiamo paragonarlo? Non mi piace fare questi confronti, il suo idolo in mezzo al campo è Yaya Touré, e anche lui è un giocatore fisico. Ha anche i gol nelle gambe".