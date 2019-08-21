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Ufficiale: il centrocampista Beloko è stato ceduto al Gent in prestito con diritto di riscatto

Il centrocampista Nicky Beloko della Fiorentina è stato ceduto al Gent in Belgio. Il club belga ha comunicato ufficialmente di aver preso il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 20:30
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Il centrocampista Nicky Beloko della Fiorentina è stato ceduto al Gent in Belgio. Il club belga ha comunicato ufficialmente di aver preso il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

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