Corvino e tre super colpi per la Primavera. Ecco come la squadra cambia forma

Corvino non sta lavorando solo per la prima squadra. Considerando che i vari Sottil, Cerofolini, Gori ecc. verranno prestati o promossi in prima squadra si sta puntellando di nuovi giocatori la squadr...

Corvino non sta lavorando solo per la prima squadra. Considerando che i vari Sottil, Cerofolini, Gori ecc. verranno prestati o promossi in prima squadra si sta puntellando di nuovi giocatori la squadra di Sottil.

Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid si erano mossi per Montiel, attaccante acquistato però con celerità dalla viola dal Maiorca. Giovane classe 2000 e con grande talento potrebbe essere anche valutato in ritiro da Pioli.

Koffi era stato cercato invece insistentemente dal Liverpool ma è arrivato a Firenze. Centrocampista dotato di molta forza era molto appetito in Inghilterra. Il giocatore arrivato dal Monaco ha firmato un contratto triennale.

Infine la viola oggi ha ufficializzato Beloko centrocampista nella storia perchè il più giovane di sempre a giocare nel campionato svizzero. Il giocatore che era seguito da mezza Italia e in particolare da Napoli e Genoa arriva a costo zero in quanto col contratto in scadenza. Giocatore di quantità sa fare bene anche la fase offensiva.

Tanti talenti per Bigica, vedremo se anche questi cresceranno in maniera ottimale e frutteranno ai viola

Lorenzo Bigiotti