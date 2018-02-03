Primavera, basta Meli: 1-0 al Verona e terzo posto in classifica. Bigica adesso può gioire...
Alla Fiorentina primavera basta un gol di Marco Meli per avere la meglio sul Verona: 1-0 al Bozzi, per effetto della rete siglata al 15' del primo tempo. La viola si issa così a 30 punti in classifica...
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2018 16:46
Alla Fiorentina primavera basta un gol di Marco Meli per avere la meglio sul Verona: 1-0 al Bozzi, per effetto della rete siglata al 15' del primo tempo. La viola si issa così a 30 punti in classifica, appaiata dal Milan al terzo posto: Emiliano Bigica può davvero tornare a gioire dopo un avvio di stagione quantomeno complesso per lui e per i suoi ragazzi.