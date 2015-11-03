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Notizie Bigia Fiorentina

Bigica: "Non volevo giocare al Franchi, hanno avuto ragione i ragazzi. Altri Chiesa in Primavera..."

31 maggio 2018 18:44

Bigica: "Dispiaciuti per il risultato, ma abbiamo onorato la maglia. L'hanno decisa gli episodi..."

28 marzo 2018 18:06

E' sempre Fiorentina-Juve: oggi al Viareggio una sfida tra squadre e singoli. Bigica vuole vincere ancora...

26 marzo 2018 11:33

Primavera, basta Meli: 1-0 al Verona e terzo posto in classifica. Bigica adesso può gioire...

03 febbraio 2018 16:46

Bigica: "Edmundo era il più bizzarro della mia Fiorentina. Cecchi Gori amava stare vicino alla squadra, la Primavera...''

10 novembre 2017 18:55

Lo Faso non trova spazio in prima squadra? Ecco il prestito alla...Primavera di Bigica

11 ottobre 2017 15:32

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