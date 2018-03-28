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Bigica: "Dispiaciuti per il risultato, ma abbiamo onorato la maglia. L'hanno decisa gli episodi..."

Emiliano Bigica, mister della Fiorentina Primavera, ha commentato la sconfitta contro l'Inter a Rai Sport: "E' stata una bella partita, una gara tirata, decisa dagli episodi. Io ho visto grande equili...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 18:06
Bigica: "Dispiaciuti per il risultato, ma abbiamo onorato la maglia. L'hanno decisa gli episodi..." -
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Emiliano Bigica, mister della Fiorentina Primavera, ha commentato la sconfitta contro l'Inter a Rai Sport: "E' stata una bella partita, una gara tirata, decisa dagli episodi. Io ho visto grande equilibrio in campo. Noi stanchi? Abbiamo speso molto nel girone di qualificazione, ma sono orgoglioso. Ci dispiace per il risultato, ma abbiamo onorato la maglia. Ora pensiamo al campionato: puntiamo in alto".

 

 

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