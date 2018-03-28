Bigica: "Dispiaciuti per il risultato, ma abbiamo onorato la maglia. L'hanno decisa gli episodi..."

Emiliano Bigica, mister della Fiorentina Primavera, ha commentato la sconfitta contro l'Inter a Rai Sport: "E' stata una bella partita, una gara tirata, decisa dagli episodi. Io ho visto grande equili...

A cura di Redazione Labaroviola 28 marzo 2018 18:06

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