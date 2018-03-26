E' sempre Fiorentina-Juve: oggi al Viareggio una sfida tra squadre e singoli. Bigica vuole vincere ancora...
E' sempre Fiorentina - Juve. Oggi, al torneo di Viareggio (alle 15) va in scena lo scontro tra la squadra Primavera guidata da Bigica ed i bianconeri. Un confronto storico, con la Juve che vorrà rival...
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 11:33
E' sempre Fiorentina - Juve. Oggi, al torneo di Viareggio (alle 15) va in scena lo scontro tra la squadra Primavera guidata da Bigica ed i bianconeri. Un confronto storico, con la Juve che vorrà rivalersi dopo la sconfitta maturata a marzo. Uno scontro anche tra singoli, con i bomber Kulenovic e Sottil a darsi battaglia. Una partita tra due squadre che interpretano diversamente il modo di fare calcio.