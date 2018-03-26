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E' sempre Fiorentina-Juve: oggi al Viareggio una sfida tra squadre e singoli. Bigica vuole vincere ancora...

E' sempre Fiorentina - Juve. Oggi, al torneo di Viareggio (alle 15) va in scena lo scontro tra la squadra Primavera guidata da Bigica ed i bianconeri. Un confronto storico, con la Juve che vorrà rival...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 11:33
E' sempre Fiorentina-Juve: oggi al Viareggio una sfida tra squadre e singoli. Bigica vuole vincere ancora... - Foto LaPresse - Daniele Badolato 07/06/2017 Reggio Emilia ( Italia ) Sport Calcio Juventus - Fiorentina Fase Finale Campionato Primavera 2016 2017 - Stadio "Mapei " Semifinale Nella foto: Clemenza segna il gol del 1-0 Photo LaPresse - Daniele Badol
Foto LaPresse - Daniele Badolato 07/06/2017 Reggio Emilia ( Italia ) Sport Calcio Juventus - Fiorentina Fase Finale Campionato Primavera 2016 2017 - Stadio "Mapei " Semifinale Nella foto: Clemenza segna il gol del 1-0 Photo LaPresse - Daniele Badol
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E' sempre Fiorentina - Juve. Oggi, al torneo di Viareggio (alle 15) va in scena lo scontro tra la squadra Primavera guidata da Bigica ed i bianconeri. Un confronto storico, con la Juve che vorrà rivalersi dopo la sconfitta maturata a marzo. Uno scontro anche tra singoli, con i bomber Kulenovic e Sottil a darsi battaglia. Una partita tra due squadre che interpretano diversamente il modo di fare calcio.

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