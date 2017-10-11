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Lo Faso non trova spazio in prima squadra? Ecco il prestito alla...Primavera di Bigica

Simone Lo Faso, reduce dagli impegni con la nazionale, potrebbe, secondo il Corriere dello Sport -Stadio, trovare più spazio in primavera. L’attaccante classe ’98 sarà prestato a Bigica, forse sarà a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 15:32
Lo Faso non trova spazio in prima squadra? Ecco il prestito alla...Primavera di Bigica - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
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Simone Lo Faso, reduce dagli impegni con la nazionale, potrebbe, secondo il Corriere dello Sport -Stadio, trovare più spazio in primavera. L’attaccante classe ’98 sarà prestato a Bigica, forse sarà a disposizione dell’allenatore viola già contro la Roma. Una vetrina - dunque - per il giocatore, che in prima squadra fatica a cucirsi uno spazio.

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