Lo Faso non trova spazio in prima squadra? Ecco il prestito alla...Primavera di Bigica
Simone Lo Faso, reduce dagli impegni con la nazionale, potrebbe, secondo il Corriere dello Sport -Stadio, trovare più spazio in primavera. L’attaccante classe ’98 sarà prestato a Bigica, forse sarà a...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 15:32
Simone Lo Faso, reduce dagli impegni con la nazionale, potrebbe, secondo il Corriere dello Sport -Stadio, trovare più spazio in primavera. L’attaccante classe ’98 sarà prestato a Bigica, forse sarà a disposizione dell’allenatore viola già contro la Roma. Una vetrina - dunque - per il giocatore, che in prima squadra fatica a cucirsi uno spazio.