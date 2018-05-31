Bigica: "Non volevo giocare al Franchi, hanno avuto ragione i ragazzi. Altri Chiesa in Primavera..."

E' euforico mister Emiliano Bigica, intervenuto nel post gara della sua Fiorentina Primavera, ai microfoni di Sportitalia: "I ragazzi hanno chiesto di giocare al Franchi, io avevo qualche dubbio ma do...

E' euforico mister Emiliano Bigica, intervenuto nel post gara della sua Fiorentina Primavera, ai microfoni di Sportitalia: "I ragazzi hanno chiesto di giocare al Franchi, io avevo qualche dubbio ma dopo un confronto con il professor Vergine abbiamo scelto così e la scelta è stata giusta. Abbiamo eliminato la squadra più in forma, pur approcciando la partita meno bene rispetto all’andata, poi però abbiamo giocato bene. Altri Chiesa in Primavera? Ci sono tanti buoni giocatori che i due direttori e Pioli monitorano, sapranno loro chi portare in prima squadra. Il mio futuro? Ho appena rinnovato con la Fiorentina proprio prima dei playoff per dare continuità ad un progetto iniziato lo scorso anno. Un altro anno o due in questo campionato non può che farmi bene”.