Meli: "Sono alla Fiorentina da 11 anni, sogno di diventare come Antognoni"

Marco Meli, centrocampista classe 2000 della primavera della Fiorentina è stato intervistato da Il Brivido Sportivo dopo l'ottimo momento che sta passando. Ecco quanto ha rilasciato:“Sono alla Fiorent...

Marco Meli, centrocampista classe 2000 della primavera della Fiorentina è stato intervistato da Il Brivido Sportivo dopo l'ottimo momento che sta passando. Ecco quanto ha rilasciato:

“Sono alla Fiorentina da undici anni e ho vissuto un percorso bellissimo. Spero un giorno di avere l’opportunità di scendere sul campo del Franchi con i campioni con i quali ho avuto la fortuna di allenarmi. Tifavo Inter, poi però crescendo ho dirottato sulla Fiorentina (ride, ndr). Vorrei un giorno poter diventare una bandiera viola come Antognoni, cercherò sempre di dare il massimo.

Obiettivi stagionali? Cerchiamo di qualificarci per i play off, in modo da andare a giocarcela alle finali. Bigica ci dà sempre consigli giusti, trasmettendoci la cattiveria che serve. È come se fosse il 12esimo uomo in campo. Numero 10? A Firenze è molto importante e sono felice di averla indossata”.