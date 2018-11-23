Primavera che colpo! I viola vincono a Roma 1-2, volando al secondo posto. Tabellino e marcatori

Grande prova di forza della Fiorentina Primavera, che oggi pomeriggio ha battuto la Roma fuori casa nell'anticipo della nona giornata d'andata del campionato di categoria 1. Un primo tempo perfetto, d...

Grande prova di forza della Fiorentina Primavera, che oggi pomeriggio ha battuto la Roma fuori casa nell'anticipo della nona giornata d'andata del campionato di categoria 1. Un primo tempo perfetto, dove i viola hanno trovato le due reti della vittoria prima con Meli al 29' e poi con Antzoulas al 35'. Ai giallorossi non è bastato il rigore generoso rigore assegnato dall'arbitro Angelucci e poi trasformato dal Celar all'82'. Viola ora a quota 18 punti in classifica ed in terza posizione, ad un solo punto dalla sappia Roma appunto ed Atalanta. Il tutto in attesa dei risultati delle altre compagini.

Il tabellino del match

Marcatori: 30′ Meli (F), 35′ Antzoulas (F), 82′ rig. Celar (R)

Roma: Pagliarini; Bouah (35′ Parodi), Trasciani, Cargnelutti, Semeraro (77′ Silipo); Pezzella (71′ Bamba), Riccardi, Chierico (46′ Marcucci); D’Orazio (46′ Greco), Celar, Cangiano. A disp.: Zamarion, Coccia, Santese, Simonetti, Buso, Bucri, Besuijen. All.: De Rossi

Fiorentina: Chiorra; Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Simonti (65′ Ponsi); Beloko, Lakti, Montiel (89′ E. Pierozzi); Meli (78′ Hanuljak), Bocchio (78′ Longo), Koffi (78′ Maganjic). A disp.: Chiossi, Gelli, E. Pierozzi, Fiorini, Toure, Nannelli, Simic. All.: Bigica

Ammoniti: Pezzella (R), Koffi (F), Ferrarini (F), Riccardi (R)

Finte:Violachannel