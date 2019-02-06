La Fiorentina termina in vantaggio i primi 45' di gara. Partita equilibrata, Meli decisivo..

Alla Pinetina di Milano si sfidano Inter e Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia. Partono meglio i viola che al 5' minuto vanno vicino alla rete del vantaggio con Vlahovic..

Alla Pinetina di Milano si sfidano Inter e Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia. Partono meglio i viola che al 5' minuto vanno vicino alla rete del vantaggio con Vlahovic. Il serbo è bravo a smarcarsi sulla sinistra ma il tiro finisce alto sopra la traversa. L'Inter risponde al 10' con Merola che raccoglie un cross dalla sinistra e di testa tenta la rete del sorpasso. Si supera però Ghidotti che devia in angolo con un gran colpo di reni. Ancora Vlahovic al quarto d'ora calcia di destro dopo un assist di Montiel e Dekic para con un miracolo. La rete viola arriva meritatamente al 20' con Meli. Il numero 11 viola stoppa in area il cross di Maganjic e calcia di potenza sul primo palo.

Alla mezz'ora ingenuità di Ghidotti che, per tenere in campo un pallone destinato all'angolo, serve involontariamente Salcedo. L'italocolombiano calcia per ben due volte sul difensore viola e spreca la chance del pareggio.

Nei minuti finali a fare da padrone è l'equilibrio tra le due squadre che a folate alterne si rendono più volte pericolose.