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(VIDEO): Primavera, i gol della vittoria della Fiorentina 4-0 sul Chievo Verona

La Primavera della Fiorentina ha battuto 4-0 in trasferta i pari età del Chievo Verona. Reti di Meli, Vlahovic (2) e Montiel.In questo breve video potete trovare il riassunto della partitaclicca qui p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 20:04
(VIDEO): Primavera, i gol della vittoria della Fiorentina 4-0 sul Chievo Verona -
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La Primavera della Fiorentina ha battuto 4-0 in trasferta i pari età del Chievo Verona. Reti di Meli, Vlahovic (2) e Montiel.

In questo breve video potete trovare il riassunto della partita

clicca qui per vedere il video

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