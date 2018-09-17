(VIDEO): Primavera, i gol della vittoria della Fiorentina 4-0 sul Chievo Verona
La Primavera della Fiorentina ha battuto 4-0 in trasferta i pari età del Chievo Verona. Reti di Meli, Vlahovic (2) e Montiel.In questo breve video potete trovare il riassunto della partitaclicca qui p...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 20:04
La Primavera della Fiorentina ha battuto 4-0 in trasferta i pari età del Chievo Verona. Reti di Meli, Vlahovic (2) e Montiel.
In questo breve video potete trovare il riassunto della partita