Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori
Secondo Tuttosport dopo Gabriele Gori, un altro giovane potrebbe partire in prestito direzione Foggia in Serie B. Si tratta di Marco Meli, attualmente in ritiro a Moena con la Fiorentina di Stefano Pi...
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2018 10:00
Secondo Tuttosport dopo Gabriele Gori, un altro giovane potrebbe partire in prestito direzione Foggia in Serie B. Si tratta di Marco Meli, attualmente in ritiro a Moena con la Fiorentina di Stefano Pioli. Il giocatore è stato uno dei protagonisti della primavera di Mr. Bigica.