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Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori

Secondo Tuttosport dopo Gabriele Gori, un altro giovane potrebbe partire in prestito direzione Foggia in Serie B. Si tratta di Marco Meli, attualmente in ritiro a Moena con la Fiorentina di Stefano Pi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2018 10:00
Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori -
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Secondo Tuttosport dopo Gabriele Gori, un altro giovane potrebbe partire in prestito direzione Foggia in Serie B. Si tratta di Marco Meli, attualmente in ritiro a Moena con la Fiorentina di Stefano Pioli. Il giocatore è stato uno dei protagonisti della primavera di Mr. Bigica.

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