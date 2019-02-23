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Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.."

Dopo la bella vittoria della Primavera viola in casa dell'Inter, il tecnico Emiliano Bigica ha parlato così al media ufficiale viola: "L'approccio alla partita è stato buono, dopo abbiamo perso un po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2019 22:50
Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.." -
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Dopo la bella vittoria della Primavera viola in casa dell'Inter, il tecnico Emiliano Bigica ha parlato così al media ufficiale viola: "L'approccio alla partita è stato buono, dopo abbiamo perso un po le misure fra i reparti e disunendoci abbiamo fatto meritare meritare il gol all'Inter. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e le cose sono andate meglio, abbiamo portato a casa una vittoria molto importante, visto anche la sconfitta dell'Atalanta: le distanze in classifica si sono accorciate sulla prima. Abbiamo fatto 7 punti nelle ultime 3 partite contro tre grandi squadre: sono soddisfatto. Lakti? Ci mancava sia lui che Meli, Bocchio e altri ragazzi che ci potevano aiutare. Questa vittoria la voglio dedicare in particolar modo a loro".

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