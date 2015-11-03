Labaro Viola

Notizie Atalanta Primavera Fiorentina

Supercoppa Primavera, Atalanta-Fiorentina 3-1, Vorlicky chiude la gara

21 gennaio 2021 19:57

Finale Supercoppa primavera, Atalanta-Fiorentina 1-1, pareggia Agostinelli

21 gennaio 2021 19:18

Formazione della finale di Supercoppa primavera: gioca Dalle Mura

21 gennaio 2021 17:25

Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.."

23 febbraio 2019 22:50

Primavera formazioni ufficiali, Bigica in avanti lancia Bocchio con Montiel..

06 ottobre 2018 10:40

Primavera: Sabato trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. C'è la diretta tv

02 ottobre 2018 21:46

Archivio

Esplora l'archivio di Atalanta Primavera

Sett. 3
Sett. 8
Sett. 40