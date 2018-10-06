Primavera formazioni ufficiali, Bigica in avanti lancia Bocchio con Montiel..
Sono uscite le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina, quarta giornata del campionato Primavera 1 TIM 2018-2019 "Trofeo Giacinto Facchetti" in programma alle 11 sul campo 2 del Centro Cesare Bor...
Sono uscite le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina, quarta giornata del campionato Primavera 1 TIM 2018-2019 "Trofeo Giacinto Facchetti" in programma alle 11 sul campo 2 del Centro Cesare Bortolotti a Zingonia (la gara viene trasmessa in diretta tv da Sportitalia).
Atalanta: Carnesecchi, Zortea, Brogni, Del Prato, Okoli, Bettella, Peli, Colpani, Piccoli, Kulusevski, Cambiaghi. A disposizione: Piccirillo, Corna, Heidenreich, Guth, Girgi, Da Riva, Gyabuaa, Kraja, Traore, Colley Nivokazi, Babbi. Allenatore: Massimo Brambilla.
. FIORENTINA: Brancolini, Ferrarini, Simonti, Dutu, Gillekens, Beloko, Montiel, Hanuljak, Bocchio, Koffi, Lakti. A disposizione: Chiorra, E. Pierozzi, Gelli, N. Pierozzi, Fiorini, Longo, Toure, Meli, Nannelli, Simic, Kukovec. Allenatore: Emiliano Bigica
Arbitro: Ayroldi di Molfetta (assistenti Bertelli di Busto Arsizio e Valletta di Napoli).
Fonte: atalanta.it