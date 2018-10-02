Labaro Viola

Primavera: Sabato trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. C'è la diretta tv

La gara del Campionato Primavera 1 tra Atalanta e Fiorentina, in programma sabato 6 ottobre alle ore 11.00 al " Cesare Bortolotti" di Zingonia Ciserano, sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 21:46
Primavera: Sabato trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. C'è la diretta tv -
News
Fiorentina
Sportitalia
Fiorentina Primavera
Atalanta Primavera
Diretta Tv
Condividi

La gara del Campionato Primavera 1 tra Atalanta e Fiorentina, in programma sabato 6 ottobre alle ore 11.00 al " Cesare Bortolotti" di Zingonia Ciserano, sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre o 225 di Sky.

Fonte: violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok