Primavera: Sabato trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. C'è la diretta tv
La gara del Campionato Primavera 1 tra Atalanta e Fiorentina, in programma sabato 6 ottobre alle ore 11.00 al " Cesare Bortolotti" di Zingonia Ciserano, sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul ca...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 21:46
La gara del Campionato Primavera 1 tra Atalanta e Fiorentina, in programma sabato 6 ottobre alle ore 11.00 al " Cesare Bortolotti" di Zingonia Ciserano, sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre o 225 di Sky.
Fonte: violachannel