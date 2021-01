Il primo tempo della sfida della finale di Supercoppa Ataltanta-Fiorentina al Gewiss Stadium di Bergamo termina 1-0. Al 5′ problemi per il capitano della Fiorentina Mattia Fiorini che si accascia in terra e esce zoppicando ma ritorna in campo. Al 9′ tentativo dell’attaccante leccese Spalluto però il portiere bergamasco blocca il suo tiro. Al 11′ un’altra conclusione della Fiorentina stavolta troppo alta di Spalluto. Al 14′ tiro largo sul secondo palo dell’Atalanta. Al 18′ gol di testa del centrocampista e capitano Alessandro Cortinovis che anticipa il difensore viola Chiti su un cross di un giocatore atalantino. Al 26′ ci prova Monteanu ma il tiro finisce al lato del palo. Al 31′ calcio d’angolo per l’Atalanta. Al 34′ calcio d’angolo della Fiorentina conquistato da Pierozzi. Al 35′ pareggia il numero 10 della Fiorentina, Agostinelli, dopo un batti e ribatti in area di rigore. Partita molto equilibrata e bella da vedere.

L’anno scorso la Fiorentina aveva perso 2-1 sempre contro l’Atalanta in finale.

Di Chiara Cianferoni