Labaro Viola

Notizie Bigica Intervista Fiorentina

Primavera, domani via alle Final Eight. Bigica carica i suoi: "Sogno una stagione indimenticabile.."

05 giugno 2019 23:24

Bigica: "Montella porterà entusiasmo. Eravamo compagni di squadra ad Empoli. Felice di riabbracciarlo.."

13 aprile 2019 22:52

Bigica: "Coppa dedicata alla città. Vlahovic un vero trascinatore. Il rigore? Mi sono voltato.."

13 aprile 2019 00:01

Bigica: "Bravi a reggere l'urto del Franchi. Ora spero che Pioli chiami sempre questi ragazzi.."

06 aprile 2019 12:38

Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.."

23 febbraio 2019 22:50

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