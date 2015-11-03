Notizie Bigica Intervista Fiorentina

Primavera, domani via alle Final Eight. Bigica carica i suoi: "Sogno una stagione indimenticabile.."
05 giugno 2019 23:24
Bigica: "Montella porterà entusiasmo. Eravamo compagni di squadra ad Empoli. Felice di riabbracciarlo.."
13 aprile 2019 22:52
Bigica: "Coppa dedicata alla città. Vlahovic un vero trascinatore. Il rigore? Mi sono voltato.."
13 aprile 2019 00:01
Bigica: "Bravi a reggere l'urto del Franchi. Ora spero che Pioli chiami sempre questi ragazzi.."
06 aprile 2019 12:38
Bigica: "Che vittoria oggi, ora siamo a meno uno dalla vetta. Dedico questo successo a.."
23 febbraio 2019 22:50
Archivio