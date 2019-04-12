Bigica: "Coppa dedicata alla città. Vlahovic un vero trascinatore. Il rigore? Mi sono voltato.."

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha così parlato all'emittente Sportitalia, al termine del successo nella finale della Coppa Italia Primavera: "Finalmente ci siamo guadagnati quest...

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha così parlato all'emittente Sportitalia, al termine del successo nella finale della Coppa Italia Primavera: "Finalmente ci siamo guadagnati questa medaglia, è meritata per il percorso che ha visto protagonisti in questa stagione. I ragazzi si sono tolti questa soddisfazione infinita, siamo gratificati del lavoro fatto fin ad oggi. Cucchiaio di Vlahovic? Non guardo mai i rigori, quando poi mi hanno detto che ha fatto lo scavino ho pensato che ha coraggio, personalità e che è un trascinatore. Oggi ha giocato da tale, non a caso è preso in considerazione sempre dalla prima squadra. Abbraccio tutti quanti, anche chi ho dovuto lasciare a casa per questioni numeriche. Dedico la coppa alla famiglia e ai miei cari. Alla famiglia viola, i DV e Cognigni, e anche a Firenze. L'ultima coppa l'avevo vinta da giocatore e questa serata ha rievocati ricordi vecchi ma indelebili".

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