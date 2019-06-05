Primavera, domani via alle Final Eight. Bigica carica i suoi: "Sogno una stagione indimenticabile.."

Nell'immediata vigilia della gara Torino-Fiorentina, gara valevole per i quarti di finale del campionato Primavera, in domani alle ore 18.30 le due squadre scenderanno sul terreno del Ricci di Sassuol...

Nell'immediata vigilia della gara Torino-Fiorentina, gara valevole per i quarti di finale del campionato Primavera, in domani alle ore 18.30 le due squadre scenderanno sul terreno del Ricci di Sassuolo, il tecnico Emiliano Bigica ha commentato al media ufficiale ViolaChannel: "Il destino ci ha sorpreso, siamo nello stesso campo e albergo dello scorso anno ed è ennesima sfida con il Toro. Siamo arrivati a queste final Eight al termine di una stagione regolare, in un un campionato avvincente e un trofeo stagionale, con la consapevolezza dei nostri mezzi che ci può permettere di sognare qualcosa di importante e che farebbe di questa stagione una stagione indimenticabile. La squadra sta bene, ho tutti gli effettivi a disposizione. I giocatori sanno la difficoltà di domani e sono pronti a tutto per portare a casa la partita. Ancora Torino-Fiorentina? Le differenze sono sostanziali, parlano i numeri: la Fiorentina ha vinto 4 partite su 5 contro il Torino in questo anno ma stavolta è il favorito perché può usufruire del pareggio nel 90 minuti. Noi dobbiamo essere intelligenti ma consapevoli di avere un unico risultato. Partita bella e avvincente con individualità che faranno parte del calcio futuro ma noi ci siamo a queste fasi finali ancora una volta e siamo orgogliosi di questo".

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