Labaro Viola

Pioli: "Sarà Sportiello il titolare, su Kalinic vicenda strana. È Meli il giovane più forte, Rebic invece..."

Arriverà un quarto difensore. Non posso parlare di Milenkovic perché non lo conosco. Hagi tocca la palla troppe volte..." così Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2017 20:49
Pioli: "Sarà Sportiello il titolare, su Kalinic vicenda strana. È Meli il giovane più forte, Rebic invece..." -
News
Fiorentina
Kalinic
Pioli
Rebic
Sportiello
Meli
Condividi

Dopo la seconda amichevole stagionale contro il Trentino Team ha parlato Stefano Pioli, queste le sue parole:

"La gerarchia dei portieri è chiara e l’ho comunicata anche ai diretti interessati. Sportiello sarà il nostro titolare, anche se l’ordine potrà essere tranquillamente invertito. Dipenderà tutto da loro”

Mi stanno piacendo molto i giovani in questi primi giorno, in particolar modo Meli. E’ intelligente, concreto, maturo e sta reggendo molto bene i carichi di lavoro. Futuro in prima squadra?, Vedremo”

La fase difensiva non dipende da un unico reparto, ma è tutta la squadra a dover contribuire. Bisogna essere attenti ad ogni dettaglio, anche se per il momento stiamo lavorando solo sui primi concetti. Vedo grande disponibilità, attenzione e serietà. Stiamo lavorando bene. Se arriverà un altro difensore? Un quarto centrale dovrebbe arrivare”

Ci sono delle situazioni non ancora chiare su Kalinic, che spero si possano chiudere a breve. Detto questo, sto trovando grande disponibilità in tutti e spero si possa andare avanti così. So che Nikola ha avuto dei problemi familiari e mi auguro che questo problema possa risolversi immediatamente”

Milenkovic non l’ho ancora allenato personalmente. L’ho visto molte volte, ha personalità e un grande fisico. Sa impostare ed è un ragazzo tanto giovane quanto interessante”

Babacar è forte, ha presenza fisica in area e sa attaccare bene gli spazi. Credo che sia un centravanti completo, anche se deve trovare quella continuità che gli è mancata. Sta lavorando con serietà e si è messo fin da subito a mia totale disposizione”

Hagi ha un tocco di palla fantastico, tanto da toccarla qualche volta di troppo. E’ giovane e ricco di talento, anche se lo vorrei più concreto. Vedremo che decisioni prendere su di lui”

Su Rebic si sta impegnando come tutti i suoi compagni. Senza squadra oggi poteva muoversi un po’ meglio, vedremo poi che cosa decideremo insieme alla società"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok