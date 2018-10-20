La Fiorentina primavera vince e trionfa contro l'Inter. A segno Hanuljak e Meli
Dopo tre finali perse in due anni, questa volta esulta la Fiorentina Primavera che si scrolla di dosso il tabù Inter vincendo in rimonta la gara dello stadio Bozzi. Due a uno dopo il triplice fischio...
Dopo tre finali perse in due anni, questa volta esulta la Fiorentina Primavera che si scrolla di dosso il tabù Inter vincendo in rimonta la gara dello stadio Bozzi. Due a uno dopo il triplice fischio finale, con i viola che fanno valere la propria superiorità manifesta nel secondo tempo ma solo dopo aver corso il brivido più grande a un quarto d'ora dal 90'. Quando l'interista Andrea Adorante, con inspiegabile sufficienza, cestina la rete del sorpasso neroazzurro a due metri dal traguardo mandando a lato un contropiede da manuale si capisce che la viola può portare a casa la vittoria. La squadra di Armando Madonna per portare a casa i tre punti ma che non può molto contro la maggiore verve dei gigliati che prima pareggiano con Hanulijak e poi, in costante pressione per tutta la seconda frazione, fino al meritato gol di Meli che firma la rimonta con una bella rovesciata.