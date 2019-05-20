ACF, Biglietti a 1 Euro a tutti i possessori di Inviola card gold per domenica (FOTO)

La Fiorentina, attraverso il proprio media ufficiale ha comunicato che da domani avrà inizio la vendita dei biglietti in vista della gara contro il Genoa in programma domenica alle 20,30.Sono previste...

La Fiorentina, attraverso il proprio media ufficiale ha comunicato che da domani avrà inizio la vendita dei biglietti in vista della gara contro il Genoa in programma domenica alle 20,30.

Sono previste tariffe speciali per i possessori della InViola Card Gold e per tutti gli abbonati c'è la possibilità di coinvolgere altri tifosi viola ad un prezzo simbolico di 1 euro. Nella sezione Biglietteria/Prossima Partita del sito è presente la pianificazione completa della gara e le modalità di adesione.

Ecco nel dettaglio la tabella:

Violachannel.tv