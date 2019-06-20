ACF, ecco gli orari e il programma del ritiro a Moena. La Fiorentina disputerà quattro amichevoli
Il ritiro estivo della viola in vista della stagione 2019-20 comincerà il 6 luglio e finirà il 21 luglio. In periodo di saranno giocate quattro partite amichevoli.La prima amichevole sarà mercoledì 10...
Il ritiro estivo della viola in vista della stagione 2019-20 comincerà il 6 luglio e finirà il 21 luglio. In periodo di saranno giocate quattro partite amichevoli.
La prima amichevole sarà mercoledì 10 luglio alle ore 17:00 contro il Val di Fassa Team. Nelle altre tre amichevoli la Fiorentina sfiderà il Real Vicenza, domenica 14 luglio con orario di inizio alle 17:00, l’ SSC Bari, mercoledì 17 luglio alle 17:00, e il Benevento Calcio sabato 20 luglio alle ore 17:00. Oltre alle amichevoli ci sarranno altre numerose attività. Molte serate al Viola Village, quest’anno completamente rinnovato ed a disposizione di tutti i tifosi, fino alla presentazione della squadra.
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