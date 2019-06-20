ACF, ecco gli orari e il programma del ritiro a Moena. La Fiorentina disputerà quattro amichevoli

Il ritiro estivo della viola in vista della stagione 2019-20 comincerà il 6 luglio e finirà il 21 luglio. In periodo di saranno giocate quattro partite amichevoli.La prima amichevole sarà mercoledì 10...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2019 17:51

Condividi