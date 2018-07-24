ACF, domani termina la prelazione alle ore 19.00. Ieri 900 tessere staccate. Le info...

Ecco il comunicato ACF:Termina domani la prelazione riservata agli abbonati della passata stagione. Fino alle 19:00 i tifosi potranno rinnovare il proprio abbonamento approfittando delle tariffe più v...

Ecco il comunicato ACF:

Termina domani la prelazione riservata agli abbonati della passata stagione. Fino alle 19:00 i tifosi potranno rinnovare il proprio abbonamento approfittando delle tariffe più vantaggiose. Solo ieri sono stati sottoscritti quasi 900 nuovi abbonamenti, un ritmo serrato che ha confermato un particolare gradimento del pubblico per la riduzione Under 14 e tanti nuovi abbonati rispetto alla passata stagione.

Da lunedì 30 luglio inizierà invece la vendita libera con ancora attive le promozioni a tariffa fissa per gli abbonamenti Under 30, Donne, Over 65, Under 14 e Insieme.

Si ricorda che è possibile sottoscrivere l’abbonamento presso tutte le Biglietterie Ufficiali e anche attraverso il “servizio a distanza” del Fiorentina Point scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 055571259 (attivo anche per WhatsApp).

Per tutte le info visita http://it.violachannel.tv/abbonamenti.html