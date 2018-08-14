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La Nazione, sfondata quota 15.500 abbonamenti. Incremento del 39.5% rispetto alla stagione scorsa

Come riportato nell’edizione odierna de La Nazione riguardo alla scorsa campagna abbonamenti, va registrato un attuale incremento del 39,5% rispetto all'annata precedente con 15.500 tessere staccate a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2018 10:37
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Come riportato nell’edizione odierna de La Nazione riguardo alla scorsa campagna abbonamenti, va registrato un attuale incremento del 39,5% rispetto all'annata precedente con 15.500 tessere staccate ad oggi.  La Fiorentina auspica di superare le 17.000 della stagione scorsa.

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