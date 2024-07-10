Peruzzo: "Non sappiamo quanti biglietti ci saranno per le partite. Nessuna indicazione per il settore ospiti"

Non abbiamo indicazioni certe ad oggi per il settore ospiti e per questo abbiamo tolto settori dalla campagna abbonamenti...

Enrico Peruzzo, Revenues Director della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Bruno per fare chiarezza sulla situazione legata alla campagna abbonamenti. Queste le sue dichiarazioni:

"Domani al via ufficiale? Il ritardo dell'inizio della campagna abbonamenti è dovuto alla mancanza di informazioni chiare sui settori disponibili e sul tema del settore ospite che ancora non è stata trovata una soluzione.

Riduzioni? Avevamo iniziato una logica di riduzione già dall'anno scorso con i 'fedelissimi'. Quest'anno aumenteranno ancora. Per gli Under 14 abbiamo congelato i prezzi e quindi avranno un'altra riduzione.

Settore ospiti? Non abbiamo i numeri per fare le valutazioni per i biglietti che andranno in vendita partita per partita. Non abbiamo indicazioni certe ad oggi per il settore ospiti e per questo abbiamo tolto settori dalla campagna abbonamenti come può essere la Maratona Laterale perchè ci sono dei settori interessati dai lavori ed altri cuscinetto in base a dove verrà collocato quello degli ospiti.

Fasi di vendita? La vendita libera è inserita nella campagna abbonamenti dal 5 agosto dopo la fase di prelazione. Nell'abbonamento saranno presenti 19 gare di campionato e la partita di Coppa Italia come per la scorsa stagione."

TANTE INCOGNITE SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER LA PROSSIMA STAGIONE

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