La campagna abbonamenti procede molto bene, staccate il doppio delle tessere

Secondo quello che scrive La Nazione, ufficiosamente il club gigliato fa sapere che tra rinnovi e nuovi abbonamenti sono state vendute circa mille tessere, il doppio rispetto allo stesso periodo della...

Secondo quello che scrive La Nazione, ufficiosamente il club gigliato fa sapere che tra rinnovi e nuovi abbonamenti sono state vendute circa mille tessere, il doppio rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Questo buon risultato deriva dalle promozioni interessanti sui prezzi, e della voglia di Fiorentina che resiste in città