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La campagna abbonamenti procede molto bene, staccate il doppio delle tessere

Secondo quello che scrive La Nazione, ufficiosamente il club gigliato fa sapere che tra rinnovi e nuovi abbonamenti sono state vendute circa mille tessere, il doppio rispetto allo stesso periodo della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2018 10:43
La campagna abbonamenti procede molto bene, staccate il doppio delle tessere - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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Secondo quello che scrive La Nazione, ufficiosamente il club gigliato fa sapere che tra rinnovi e nuovi abbonamenti sono state vendute circa mille tessere, il doppio rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Questo buon risultato deriva dalle promozioni interessanti sui prezzi, e della voglia di Fiorentina che resiste in città

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