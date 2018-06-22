La campagna abbonamenti procede molto bene, staccate il doppio delle tessere
Secondo quello che scrive La Nazione, ufficiosamente il club gigliato fa sapere che tra rinnovi e nuovi abbonamenti sono state vendute circa mille tessere, il doppio rispetto allo stesso periodo della...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2018 10:43
Secondo quello che scrive La Nazione, ufficiosamente il club gigliato fa sapere che tra rinnovi e nuovi abbonamenti sono state vendute circa mille tessere, il doppio rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Questo buon risultato deriva dalle promozioni interessanti sui prezzi, e della voglia di Fiorentina che resiste in città