Giorno dopo giorno la campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2025/2026 procede spedita. Il dato aggiornato ad oggi è di 10000 abbonamenti venduti in una settimana (8 giorni per la precisione dall’inizio della vendita). Si avvicina così la quota massima di 12000 tessere, a causa dei lavori di restyling in corso allo stadio Franchi, in vista della prossima stagione.