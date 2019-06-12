CorSport, la Fiorentina sogna di staccare 30 mila tessere di abbonamenti

Secondo il Corriere dello Sport, il sogno della Fiorentina per il prossimo campionato è quello di superare i 30.000 abbonamenti. L’entusiasmo è tornato fortemente dopo il cambio di proprietà e la camp...

A cura di Redazione Labaroviola 12 giugno 2019 15:16

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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