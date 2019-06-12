CorSport, la Fiorentina sogna di staccare 30 mila tessere di abbonamenti
Secondo il Corriere dello Sport, il sogno della Fiorentina per il prossimo campionato è quello di superare i 30.000 abbonamenti. L’entusiasmo è tornato fortemente dopo il cambio di proprietà e la camp...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 15:16
Secondo il Corriere dello Sport, il sogno della Fiorentina per il prossimo campionato è quello di superare i 30.000 abbonamenti. L’entusiasmo è tornato fortemente dopo il cambio di proprietà e la campagna abbonamenti sarà più positiva rispetto agli anni precedenti. E’ dagli anni di Batistuta e Edmundo che non si raggiunge questa quota.