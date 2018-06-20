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La Repubblica: Della Valle e un'annata da record, sul piano finanziario...

Un'annata da record per i Della Valle, sotto il profilo dei numeri. Il bilancio finanziario che la Fiorentina ha chiuso il 31 dicembre dello scorso anno e poi approvato in Consiglio d'Amministrazione ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:11
La Repubblica: Della Valle e un'annata da record, sul piano finanziario... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle, Antognoni,
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle, Andrea Della Valle, Antognoni,
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Un'annata da record per i Della Valle, sotto il profilo dei numeri. Il bilancio finanziario che la Fiorentina ha chiuso il 31 dicembre dello scorso anno e poi approvato in Consiglio d'Amministrazione è stato più che positivo. Attraverso tagli e cessioni è stato raggiunto un risultato ottimo, in particolare sul piano delle plusvalenze.

Fonte: La Repubblica

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