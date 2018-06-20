La Repubblica: Della Valle e un'annata da record, sul piano finanziario...

Un'annata da record per i Della Valle, sotto il profilo dei numeri. Il bilancio finanziario che la Fiorentina ha chiuso il 31 dicembre dello scorso anno e poi approvato in Consiglio d'Amministrazione ...

Un'annata da record per i Della Valle, sotto il profilo dei numeri. Il bilancio finanziario che la Fiorentina ha chiuso il 31 dicembre dello scorso anno e poi approvato in Consiglio d'Amministrazione è stato più che positivo. Attraverso tagli e cessioni è stato raggiunto un risultato ottimo, in particolare sul piano delle plusvalenze.

Fonte: La Repubblica