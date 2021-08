La Repubblica, Commisso ed il dovere di dire no: “Vlahovic è incedibile, la Fiorentina non è un supermercato”

La forza di un no. Nel calcio è questa la misura dell’ambizione, la distanza che separa i sogni dal bilancio, che tiene gli affari lontani dal cuore. Ecco perché Rocco Commisso ha il dovere di dire “no” a tutte le richieste che arriveranno da qui alla fine del mercato per Dusan Vlahovic. Lo deve fare per due motivi, scrive la Repubblica. Il primo è tecnico. Non è facile rinunciare a un fuoriclasse se non si hanno le idee chiare. Perdere Vlahovic significa inevitabilmente indebolire la Fiorentina in un anno che non è più di transizione ma, si spera, di una vera ripartenza. Il secondo motivo è di immagine. La Fiorentina non può essere il supermercato di nessuno e ristabilire i ruoli ogni tanto fa bene. Come sarebbe opportuno che Commisso facesse sentire la sua voce. Basta poco: Vlahovic è incedibile. Del resto la storia Viola è un compendio di no eccellenti: da Batistuta fino a Jovetic, passando per Toni e Mutu. Storie che si sono allungate soltanto di un anno e poi è arrivata l’inevitabile cessione. E così dovrà essere anche per Vlahovic. Un anno ancora alla Fiorentina, magari con un contratto nuovo e la clausola di rescissione, e poi via per la sua strada, meglio se all’estero. In questo modo la Fiorentina saprà in anticipo di poter contare su almeno 70 milioni e avrà un anno di tempo per trovare un sostituto. Ma ora no. Ora non si può rinunciare a Vlahovic e buttare all’aria una stagione a dieci giorni dall’inizio del campionato. Non fosse altro per rispetto di una città che da due anni sta aspettando di vedere una squadra all’altezza delle sue ambizioni. Lo scrive la Repubblica.

