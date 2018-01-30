La Repubblica: oggi l'incontro tra Corvino e l'agente di Dragowski. Le altre trattative...

L'edizione odierna de La Repubblica, ad un solo giorno dalla chiusura del mercato di riparazione, fa il punto della situazione per quanto riguarda le trattative che stanno tenendo banco in casa Fioren...

L'edizione odierna de La Repubblica, ad un solo giorno dalla chiusura del mercato di riparazione, fa il punto della situazione per quanto riguarda le trattative che stanno tenendo banco in casa Fiorentina.

Sanchez sta trattando col Verona. Mancano solo due giorni alla chiusura della sessione invernale ma non sembrano esserci grandi colpi all’orizzonte dopo Dabo. «Mercato avaro», dice Corvino. Che oggi parlerà con l’agente di Dragowski, che chiede maggiore spazio, e capirà se ci sono offerte serie per Maxi Olivera. Capitolo cessioni: il Sassuolo accelera su Babacar, oggi previsto un incontro.

Fonte: La Repubblica