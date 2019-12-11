Pezzella tornerà titolare contro l'Inter. In estate ha rifiutato Milan e Roma per amore della Fiorentina

Come scrive questa mattina La Repubblica, contro l'Inter tornerà titolare German Pezzella lui si ricomporrà la linea composta anche da Caceres e Milenkovic: spetterà a Montella, poi, decidere se schie...

Come scrive questa mattina La Repubblica, contro l'Inter tornerà titolare German Pezzella lui si ricomporrà la linea composta anche da Caceres e Milenkovic: spetterà a Montella, poi, decidere se schierare la difesa a tre oppure passare a quella a quattro. È ancora presto per ipotizzare la formazione che il tecnico manderà in campo nella sua gara più importante e delicata da quando è tornato a Firenze. Sicuramente si aggrapperà anche al suo capitano, che in estate poteva anche scegliere di cambiare aria. Le pretendenti di certo non mancavano, Roma e Milan in prima fila. L’argentino però non le ha mai prese in considerazione, mostrando attaccamento puro alla causa viola nel momento di transizione della proprietà dai Della Valle a Commisso. Servirà tutta la sua esperienza, senza dimenticare il carattere, per provare a fermare l’emorragia difensiva. Qualcosa come 23 reti incassate in 15 gare di campionato: la Fiorentina, poi, prende gol da sette partite consecutivamente. Un dato a dir poco allarmante, anche perché il punto di forza della nuova squadra pareva poter essere proprio il reparto arretrato.