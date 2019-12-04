Ferrara: "L'allenatore Montella ha qualche problema sulla gestione dello spogliatoio"

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, ha commentato la sostuizione di Riccardo Sottil nella sfida della Fiorentina con il Cittadella a Lady Radio: "Quello che è successo dimostra che Mon...

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, ha commentato la sostuizione di Riccardo Sottil nella sfida della Fiorentina con il Cittadella a Lady Radio: "Quello che è successo dimostra che Montella ha qualche problema sulla gestione dello spogliatoio ce l’ha. Ce l’ha con Boateng ,con Ribery e con altri giocatori ancora. Il carisma del tecnico è molto vago per il momento".