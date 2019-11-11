Ferrara: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più. Montella è il primo responsabile"

Il giornalista Benedetto Ferrara scrive su La Repubblica contro Montella: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più ma sta diventando trito e ritrito perchè spesso i migliori sono proprio i più...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2019 09:15

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