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Ferrara: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più. Montella è il primo responsabile"

Il giornalista Benedetto Ferrara scrive su La Repubblica contro Montella: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più ma sta diventando trito e ritrito perchè spesso i migliori sono proprio i più...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 09:15
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Il giornalista Benedetto Ferrara scrive su La Repubblica contro Montella: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più ma sta diventando trito e ritrito perchè spesso i migliori sono proprio i più giovani calciatori. La storia dell’approccio sbagliato tirata in ballo da Montella è sotto gli occhi di tutti e è proprio l’allenatore il primo colpevole".

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