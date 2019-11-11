Ferrara: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più. Montella è il primo responsabile"
Il giornalista Benedetto Ferrara scrive su La Repubblica contro Montella: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più ma sta diventando trito e ritrito perchè spesso i migliori sono proprio i più...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 09:15
Il giornalista Benedetto Ferrara scrive su La Repubblica contro Montella: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più ma sta diventando trito e ritrito perchè spesso i migliori sono proprio i più giovani calciatori. La storia dell’approccio sbagliato tirata in ballo da Montella è sotto gli occhi di tutti e è proprio l’allenatore il primo colpevole".